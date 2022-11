Business news: ambasciata d'Italia a Seul organizza ciclo di incontri su design e sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 29-30 novembre e il 1° dicembre si svolgerà a Seoul l’ultima delle iniziative dell’anno del design italiano in Corea: una tre giorni denominata “Design bridging: sustainable collaboration between Italy and Korea”. L’evento, organizzato da ambasciata d’Italia in collaborazione con Italian Trade Agency e Istituto italiano di cultura, si focalizza sulla sostenibilità, l'economia circolare, l'utilizzo di nuovi materiali, l'innovazione dei prodotti e dei processi, con l’obiettivo di promuovere una sempre maggiore consapevolezza e attenzione alla composizione dei materiali utilizzati per il design di tutti i giorni e alla qualità ed eco-sostenibilità dei prodotti. Il rapporto tra design e sostenibilità è sempre più imprescindibile. La sostenibilità è ormai una delle direttrici chiave per il design: riuso, riciclo, riduzione, scelta dei materiali e riduzione delle emissioni nocive fanno parte delle variabile che ormai ogni produttore deve prendere in considerazione. Il settore del design sta infatti subendo una trasformazione significativa: secondo uno studio della Worth Global Style Network (Wsgn 2021) il 90 per cento dei consumatori ritiene che le sostanze chimiche e i materiali utilizzati nella produzione di mobili siano fondamentali per le proprie decisioni di acquisto: è l’acquirente stesso che preferisce materiali riutilizzabili, biodegradabili, riciclabili e non tossici, e che sempre più ambisce a pezzi durevoli nel tempo, a un design iconico e durevole. (Git)