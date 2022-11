Business news: Vietnam, dall’8 al 10 dicembre Hanoi ospiterà salone internazionale difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’8 al 10 dicembre Hanoi ospiterà il primo salone Vietnam International Defence Expo. Organizzato dal ministero della Difesa vietnamita, l’evento era stato inizialmente previsto per il 2020, ma è stato rimandato a causa della pandemia di coronavirus. Saranno presenti 170 espositori provenienti da 30 Paesi dell’Asia, dell’Europa e delle Americhe. Sono attese, inoltre, 45 delegazioni governative di alto livello. Su una superficie di 50 mila metri quadrati all’interno e 20 mila all’esterno saranno in mostra tecnologie e attrezzature militari. L’ingresso sarà riservato agli addetti ai lavori nelle prime due giornate e aperto al pubblico nell’ultima. L’edizione successiva dovrebbe tenersi nel 2024, in concomitanza con l’80 anniversario della fondazione dell’Esercito vietnamita. (Fim)