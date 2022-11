Business news: Vietnam adotta piano d’azione per la crescita della regione del Sud-est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Vietnam ha adottato un piano d’azione fino al 2030 per la regione del Sud-est e una visione con orizzonte 2045. Lo riferisce il portale del governo. La regione comprende la città di Ho Chi Minh e le province di Tay Ninh, Binh Phuoc, Binh Duong, Ba Ria–Vung Tau e Dong Nai. L’obiettivo fissato dall’esecutivo è un prodotto interno lordo regionale pro capite di 14.500 dollari entro il 2030. Il Pil dovrebbe provenire per il 41,7 per cento dai servizi, per il 45,3 per cento dall’industria e dall’edilizia e per il 2,3 per cento dall’agricoltura, dalla silvicoltura e dalla pesca. I lavoratori qualificati dovrebbero arrivare al 40-45 per cento del totale, con un tasso di disoccupazione al di sotto del tre per cento. La regione dovrebbe disporre di 32 posti letto ospedalieri e undici medici ogni diecimila abitanti, con una copertura assicurativa sanitaria del 95 per cento della popolazione. Per quanto riguarda l’ambiente, la superficie forestale dovrebbe essere del 19,6 per cento di quella complessiva, l’acqua dovrebbe essere garantita al 95 per cento delle aree rurali e il trattamento dei rifiuti solidi nelle aree urbane dovrebbe arrivare al 95 per cento. Per conseguire gli obiettivi il governo punta soprattutto sullo sviluppo dell’economia digitale, sulla formazione e sulla connessione con la subregione del Mekong e con l’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico. (Fim)