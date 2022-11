Business news: Cina, alla Camera di commercio incontro per salutare l'ambasciatore Ferrari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto il 25 novembre un incontro organizzato su iniziativa del consiglio direttivo della Camera di commercio italiana in Cina (Ccic) per salutare Luca Ferrari, che cesserà nelle prossime settimane dall'incarico di ambasciatore d'Italia in Cina in seguito alla nomina di rappresentate personale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il G7 e il G20. Lo rende noto l'ambasciata d'Italia a Pechino in un comunicato. All'incontro di commiato con Ferrari hanno partecipato i membri del consiglio direttivo e i probiviri della Ccic dal 2020 a oggi, i dirigenti dell'Ice in Cina, e i tre rappresentanti italiani in seno al consiglio direttivo della Camera di commercio dell'Unione europea in Cina (Euccc). L'ambasciatore ha ricordato le sfide sostenute da inizio 2020 a oggi, i risultati ottenuti e la forza che il Sistema Italia è stato capace di mettere in campo durante oltre trenta mesi di lavoro contrassegnato da diverse fasi di emergenza Covid, che hanno visto la nostra Camera di commercio crescere in dimensione, autorevolezza e incisività sul territorio cinese aggregando la business community italiana. (Com)