Business news: problemi con software e cinture di sicurezza, Tesla richiama 80 mila veicoli in Cina

- La compagnia automobilistica statunitense Tesla richiamerà quasi 80 mila auto in Cina a causa di problemi con il software e con le cinture di sicurezza. Lo ha reso noto l’Amministrazione di Stato per la regolamentazione del mercato di Pechino. La procedura interesserà 67.698 Model S e Model X con problemi di software che potrebbero provocare malfunzionamenti alla batteria, oltre a 13 mila Model 3 – 2.736 importate e 10.127 assemblate in Cina – con difetti alle cinture di sicurezza. Al momento non è chiaro se i problemi riscontrati abbiano provocato incidenti. L’azienda fondata da Elon Musk è il secondo produttore di auto elettriche in Cina, dove ha venduto 120 mila veicoli nell’ultimo trimestre. La compagnia dispone anche di un impianto a Shanghai che produce principalmente Model 3 e Model Y. Solo la scorsa settimana Tesla aveva richiamato circa 321.600 auto a causa di potenziali problemi alle luci posteriori. A settembre, invece, erano state richiamate 1,1 milioni di vetture per difetti nella chiusura dei finestrini. (Cip)