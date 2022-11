Business news: Cina, tre banche commerciali annunciano assistenza al settore immobiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre delle più grandi banche commerciali della Cina hanno accettato di garantire assistenza alle società immobiliari nazionali, in uno sforzo coordinato che punta ad alleviare l'onere del debito e a rilanciare il settore. Lo riporta la piattaforma di notizie "Channel News Asia", ricordando che l'immobiliare cinese – che contribuisce a circa un quarto dell'economia nazionale – ha registrato un forte rallentamento a causa del default di multinazionali del calibro di Kaisa ed Evergrande e delle politiche varate dal governo per limitare l'eccessivo indebitamento delle società. La regolamentazione normativa ha infatti innescato un crollo verticale degli investimenti, delle vendite e dei prezzi, oltre che un crescente aumento di inadempienze obbligazionarie. Bank of Communications (BoCom) concederà linee di credito a due compagnie, Vanke e Midea Real Estate Holding: alla prima spetteranno 13,98 miliardi di dollari, mentre alla seconda 2,79 miliardi di dollari. "BoCom continuerà ad adempiere alla responsabilità di una banca statale, promuovendo in modo accurato uno sviluppo economico di alta qualità con servizi finanziari di alta qualità", si legge in una nota nota. Allo stesso tempo, la Banca agricola della Cina (AgBank) ha fatto sapere di aver firmato accordi strategici per fornire sostegno a cinque società immobiliari, tra cui Vanke, Longfor Group Holdings e China Resources Land, non fornendo dettagli sulla portata dei finanziamenti. (Cip)