Israele: ferrovie ancora bloccate a causa di un guasto tecnico

- Le ferrovie israeliane restano ancora bloccate a causa di un guasto tecnico al sistema di segnaletica. Inizialmente, la compagnia Israel Railways che gestisce il traffico ferroviario israeliano aveva affermato che l’attività dei treni sarebbe ripresa dopo alcune ore, ma in seguito ha poi bloccato del tutto la circolazione. Secondo quanto riferiscono i media israeliani, non è ancora chiaro cosa abbia provocato il guasto. Il sito di notizie israeliano “Arutz Sheva”, non esclude l’ipotesi di un attacco informatico, ma al momento le autorità non hanno ancora spiegato la natura del guasto e se i treni funzioneranno nella giornata di domani. Come riferito dalla compagnia Israel Railways, durante la notte verranno condotti test approfonditi su tutte le parti del sistema di segnaletica, sia computerizzate che poste sui binari stessi. "Gli ingegneri delle ferrovie israeliane stanno collaborando con esperti di segnali di tutto il mondo per individuare il guasto e risolverlo il prima possibile", ha affermato la compagnia ferroviaria in una nota.(Res)