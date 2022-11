Qatar 2022: presidente francese Macron invita Doha a proseguire cambiamenti intrapresi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fortemente criticato per le morti, gli incidenti e gli stipendi non pagati dei lavoratori stranieri coinvolti nella costruzione delle infrastrutture della Coppa del Mondo, il Qatar ha approvato riforme per migliorare la sicurezza e punire i datori di lavoro recalcitranti. Le autorità hanno anche pagato centinaia di milioni di euro per compensare gli stipendi non pagati. Tuttavia, per le associazioni per i diritti umani, queste riforme sono tardive e insufficienti. Inoltre, il Paese è stato fortemente criticato per il trattamento riservato alla comunità Lgbtq, compresi i suoi simboli, come la bandiera arcobaleno. Il 17 novembre, il giorno prima dell'inizio della competizione, Macron aveva ritenuto che non fosse necessario "politicizzare lo sport". L'inizio della competizione è stato però segnato da gesti politici dentro e fuori dal campo. In particolare, i calciatori della nazionale tedesca si sono portati le mani alla bocca durante la loro prima partita per manifestare il loro disaccordo con le regole fissate dalla Fifa che vietavano di indossare la fascia arcobaleno simbolo della lotta alla discriminazione. (Res)