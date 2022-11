Business news: tensioni nello stabilimento Foxconn di Zhengzhou faranno crollare la produzione di iPhone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione dei nuovi iPhone di Apple potrebbe subire un crollo superiore al 30 per cento nel mese di novembre, per effetto delle gravi problematiche che hanno investito lo stabilimento del colosso dell'elettronica taiwanese Foxconn a Zhengzhou, in Cina. Lo hanno riferito fonti a conoscenza della questione citate da "Channel News Asia", secondo cui le proteste e le fughe di lavoratori dal vasto stabilimento produttivo, innescate dalla draconiane politiche di contenimento del Covid-19, hanno causato ricadute gravi sulle operazioni. La stima è peggiore rispetto a quella formulata da Foxconn il mese scorso, che ipotizzava un impatto sulla produzione "fino al 30 per cento". Secondo la fonte citata dal quotidiano, le proteste inscenate dai lavoratori dello stabilimento questa settimana renderanno "impossibile" il pieno ripristino della produzione entro la fine del mese. (Cip)