Business news: Foxconn e la canadese Mitacs siglano intesa per sviluppo tecnologie quantistiche

- L’unità di ricerca del colosso dell’elettronica taiwanese Foxconn ha firmato un protocollo d’intesa con il gruppo canadese Mathematics of Information Technology and Complex Systems (Mitacs) per lo sviluppo di tecnologie quantistiche. Lo fa sapere la multinazionale taiwanese in una dichiarazione, precisando che l’intesa è stata raggiunta dall’amministratore delegato dell’unità di ricerca di Foxconn Lee Wei-bin e dall’omologo canadese John Hepburn. Mitacs assisterà Foxconn nello sviluppo di tecnologia quantistica fornendo consulenza su finanziamenti e formazione dei professionisti attingendo alla sua vasta rete di istituti di ricerca in Canada. La cooperazione permetterà al colosso taiwanese di applicare i risultati della ricerca allo sviluppo di semiconduttori di nuova generazione. (Cip)