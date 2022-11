Medio Oriente: al via a Betlemme preparativi per celebrazioni natalizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno preso il via oggi a Betlemme, in Cisgiordania, i preparativi per celebrazioni del Natale presso la Chiesa della Natività. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, il Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, è giunto oggi presso la Chiesa della Natività proveniente da Gerusalemme per inaugurare le celebrazioni natalizie che prenderanno il via ufficialmente domani. Al suo arrivo Patton è stato accolto dalle autorità di Betlemme tra cui il governatore Kamel Hamid e Ramzi Khoury, il capo dell'Alto comitato presidenziale dell’Autorità nazionale palestinese per gli affari della Chiesa. Durante una conferenza stampa tenutasi presso la sede del comune di Betlemme il sindaco, Hanna Hanania, ha affermato che “il Natale è un nuovo inizio pieno di gioia, speranza e speranza per un domani migliore”, sottolineando che “Betlemme, la culla di Cristo e della Terra Santa, ha un disperato bisogno di una pace fondata sulla giustizia, sull'amore per le persone e sulla libertà e sulla dignità”. Le celebrazioni prevedono l'accensione dell'albero di Natale, alto 15 metri, che è stato eretto al centro della Chiesa della Piazza della Natività. All’accensione dell’albero prenderà parte anche il primo ministro dell’Anp, Muhammad Shtayyeh, e altri funzionari palestinesi.(Res)