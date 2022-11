© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi alla Protezione civile per aggiornamenti e rimanere in contatto con le sedi operative che stanno prestando soccorso a Ischia. “Rinnovo nostra gratitudine per le istituzioni che si sono immediatamente mobilitate e per gli eroici soccorritori che stanno aiutando le popolazioni”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)