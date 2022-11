© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello del fine vita è un “argomento tabù che molti non hanno il coraggio di affrontare”. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in occasione della presentazione del libro del presidente della regione Veneto, Luca Zaia, “I pessimisti non fanno fortuna. La sfida del futuro come scelta” a Treviso. (Rin)