Siria: Ong, Coalizione internazionale invia dall'Iraq rinforzi a sostegno forze curde Fds

- Rinforzi militari della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico sarebbero entrati nel nordest della Siria provenienti dalla regione autonoma del Kurdistan iracheno per fornire sostegno alle Forze democratiche siriane (le milizie curdo arabe alleate degli Stati Uniti) in vista di una possibile operazione di terra da parte della Turchia. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra con una vasta rete di fonti sul campo. Secondo la Ong, un convoglio di 100 mezzi è entrato in territorio siriano attraverso il valico di frontiera di Al Walid con la regione del Kurdistan iracheno. Il convoglio ha attraversato la città di Qamishli e si è diretto verso le basi Usa a sud della città di Al Hasakah, una delle quali presa di mira dai raid turchi nei giorni scorsi. Questo è il sesto convoglio delle forze della Coalizione che entrano nelle regioni della Siria settentrionale e orientale durante il mese di novembre. (segue) (Res)