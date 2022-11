Siria: Ong, Coalizione internazionale invia dall'Iraq rinforzi a sostegno forze curde Fds (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, secondo quanto riferito dal sito “Middle East Eye”, funzionari turchi e russi starebbero negoziando un'operazione militare turca su piccola scala per rimuovere i combattenti curdi siriani dall'ovest del fiume Eufrate nelle prossime settimane. Lo scorso 23 novembre, in una telefonata, il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha affermato all’omologo russo Sergej Shoigu che Ankara continuerà a rispondere agli attacchi che prendono di mira gli insediamenti civili in Turchia, secondo quanto riferito in una nota del ministero della Difesa turco. Ankara e Mosca hanno firmato un accordo nel 2019 in base al quale la Russia si è impegnata a spingere le Ypg fuori dall’area di confine profonda 30 chilometri nel nord della Siria. La Russia ha basi militari nei territori controllati dalle Ypg e ha un accordo sottoscritto con la Turchia a Sochi il 22 ottobre 2019 che ha istituito una zona cuscinetto profonda 30 chilometri ce si estende dal fiume Eufrate a Tall Abyad e da Ras al-Ayn al confine tra Iraq e Siria, escludendo la città di Qamishli, considerata dai curdi la capitale dell’Amministrazione autonoma della Siria nordorientale. Funzionari turchi e russi si sono anche incontrati a margine dei negoziati siriani condotti ad Astana, in Kazakistan, all'inizio di questa settimana. Secondo quanto riferito da “Middle East Eye”, dopo l'incontro, i funzionari russi hanno affermato di aver cercato di dissuadere la Turchia dal condurre un'offensiva. (segue) (Res)