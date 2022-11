Iran: al via processo a porte chiuse contro rapper Salehi, per la famiglia rischia la condanna a morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapper iraniano Toomaj Salehi arrestato a fine ottobre dalle autorità iraniane dopo aver espresso il proprio sostegno alle proteste contro il regime rischia la condanna a morte al termine di un processo che si è aperto oggi "a porte chiuse". Lo ha riferito oggi la famiglia in un messaggio sui social media. Toomaj Salehi "è in serio pericolo in questo momento", hanno scritto i parenti del rapper sul suo account Twitter rimasto attivo dopo l’arresto. "Il suo processo si svolge a porte chiuse" senza alcuna rappresentanza legale, hanno aggiunto. Il rapper, secondo la stessa fonte, è accusato di essere “nemico di Dio” e “corruzione in terra”, reati punibili con la pena di morte. (segue) (Res)