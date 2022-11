© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tutela della salute dei lavoratori “è un obiettivo centrale per il nostro dicastero”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo al Forum della ricerca Forum della ricerca Made in Inail. La tutela della salute dei lavoratori in ogni settore “è parte del concetto dell’universalità della salute”, ha sottolineato. (Rin)