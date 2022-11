Roma: Colosimo (Fd'I), offese aberranti, piena solidarietà a Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le offese a Giorgia Meloni durante la manifestazione contro la violenza sulle donne "sono aberranti. Si fa fatica perfino a commentare i cori e le scritte. Piena solidarietà al Presidente del Consiglio, ma non perda nemmeno un minuto con questi squallidi personaggi, la loro è solo rabbia, schiumosa rabbia di chi ormai è relegato a reclamare presunti diritti". È quanto dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. "Certamente dopo quello alla moda e all'eleganza lor signore e signori reclameranno anche quello all'offesa. Noi risponderemo sempre continuando a combattere per i veri diritti con il sorriso di chi non si scompone perché sa che deve onorare l'Italia", conclude. (Rer)