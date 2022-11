Governo: Santanchè, stupisce odio verso Meloni da manifestazione “Non una di meno”, è grave minaccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non sorprendono più le continue manifestazioni di odio e violenza nei confronti di Giorgia Meloni, rea evidentemente di aver vinto libere e democratiche elezioni. Semmai, quello che stupisce e ci fa sorridere amaramente è che questo odio oggi arrivi proprio da quei ragazzi e ragazze che partecipando alla manifestazione 'Non una di meno', sfilano contro la violenza sulle donne”. Lo ha dichiarato Daniela Santanchè, ministro del Turismo. "’Meloni fascista, sei la prima della lista’, non è e non sarà mai una critica politica, ma è una grave minaccia per la quale chiediamo la ferma condanna di tutte le forze politiche a cominciare da quelle donne di sinistra, non sempre pronte a stigmatizzare questi gravi episodi contro il presidente del Consiglio o le donne di destra", ha aggiunto. (Rin)