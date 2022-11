Usa: spesi 9,12 miliardi di dollari online durante il Black Friday

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consumatori statunitensi hanno speso la cifra record di 9,12 miliardi di dollari per acquisti online durante il Black Friday di quest'anno. Lo indicano i dati pubblicati oggi dal portale specializzato Adobe. Le vendite di quest'anno sono state superiori del 2,3 per cento rispetto a quelle del 2021 con i prodotti elettronici, come atteso, a dare il contributo maggiore. I prodotti più venduti sono stati console di videogiochi, droni, MacBook della Apple, prodotti Dyson e videogame come Fortnite, Roblox, Bluey, Funko Pop! e Disney Encanto. Il 48 per cento delle spese è stato effettuato per gli smartphone, in aumento del 44 per cento rispetto allo scorso anno. (Was)