Croazia: Poste croate respingono richiesta di edizione di un francobollo con l’immagine di Tito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Poste croate non hanno approvato la produzione di un francobollo con l'immagine di Josip Broz, detto Tito. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la richiesta era stata inoltrata dall'Associazione dei combattenti antifascisti (Saba), nonché dall'Unione delle società Josip Broz Tito della Croazia. La richiesta era stata avanzata per poter svolgere una mostra filatelica in occasione del 130mo anniversario della nascita di Tito. Il francobollo con l'immagine di Tito sarebbe stato in uso in un solo ufficio postale di Zagabria e per un solo giorno.(Seb)