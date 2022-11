Lavoro: Schillaci, quattromila denunce all’anno per aggressioni, 60 per cento a sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli operatori sono esposti a rischi fisici, chimici, biologici e psicosociali. I dati Inail sui casi di violenza, minacce e aggressioni in ambito lavorativo evidenziano quattromila denunce ogni anno e il 60 per cento riguarda proprio le professioni sanitarie e assistenziali, in larga parte nei confronti di donne”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo al Forum della ricerca Made in Inail. “Le aggressioni agli operatori sanitari – ha proseguito – verso cui esprimo ferma condanna, sono un fenomeno su cui il ministero pone massima attenzione non solo nella Giornata nazionale contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio sanitari - il 12 marzo - ma ogni giorno anche attraverso le attività dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, con specifica attenzione alla formazione per la prevenzione e la gestione di situazioni di conflitto; l’attivazione di misure a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro, il monitoraggio di episodi di violenza ed eventi sentinella". (Rin)