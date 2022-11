Grecia: bilancio 2023, previste entrate per mezzo miliardo di euro dai trasferimenti di proprietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di bilancio per il 2023 della Grecia prevede un aumento del 40 per cento delle entrate statali da trasferimenti immobiliari. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini”, precisando che i ricavi raggiungeranno i 489 milioni di euro contro i 350 milioni di euro stimati per quest'anno. Secondo la bozza, i proventi degli immobili (villette e appartamenti) raggiungeranno i 369 milioni di euro, mentre i proventi della vendita di terreni raggiungeranno i 119 milioni di euro.(Gra)