Roma: arriva a San Giovanni il corteo delle donne, manifestazione terminata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato a Porta San Giovanni il corteo della rete di associazioni "Non una di meno", che ha sfilato oggi da piazza della Repubblica per protestare contro la violenza sulle donne. Una parte dei manifestanti del corteo - 100 mila secondo gli organizzatori - si sta riunendo davanti alla Basilica dove dal camion che apriva la sfilata risuona la musica. La coda della manifestazione sta confluendo nella piazza dove diverse camionette della polizia stanno direzionando i flussi di persone. Il corteo, tra cori, fumogeni colorati, musica e striscioni ha percorso dalle 15:30 circa di questo pomeriggio via Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, e via dello Statuto. (Rer)