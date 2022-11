Legge Bilancio: Mef, lunedì in Parlamento, contenuti approvati nel Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ad alcune notizie pubblicate oggi sulla manovra su vari capitoli (opzione donna, pensioni, eccetera) il ministero dell’Economia e delle Finanze chiarisce di non aver diffuso alcun testo agli organi di stampa e che le cosiddette bozze che circolano a vario titolo rischiano di non corrispondere alla realtà dei fatti. Il Mef – riferisce una nota – conferma, al momento, i contenuti già approvati nel Cdm di lunedì scorso e rinvia ogni valutazione al testo definitivo che sarà presentato entro lunedì in Parlamento. (Rin)