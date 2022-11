© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le femministe sono diventate anti femministe: durante un corteo a Roma contro la violenza sulle donne, organizzato da Non una di meno, viene attaccata Giorgia Meloni, prima presidente del consiglio donna nella storia del nostro Paese. Ennesimo cortocircuito a sinistra". Lo dichiara in una nota Laura Corrotti, consigliera di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. (Com)