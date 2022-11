© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piena solidarietà a Giorgio Meloni “per gli striscioni e i cori intimidatori nel corso del corteo per dire ‘no’ alla violenza sulle donne. Tolleranza zero per chi tradisce i valori democratici di un Paese, della libertà di espressione e dei diritti di ogni donna". Lo scrive su Twitter Alessandro Cattaneo, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Rin)