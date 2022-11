Roma: minuto di silenzio per le vittime, il corteo delle donne si ferma in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corteo della rete di associazioni "Non una di meno" si è fermato per un minuto di silenzio in piazza dell'Esquilino a Roma in memoria delle donne vittime di violenza. La musica del corteo si è fermata e in centinaia, in silenzio, si sono seduti sull'asfalto in segno di protesta contro i femminicidi. "Siamo 'Non una di meno' e la nostra pratica è l'ascolto, la ricerca, l'accoglienza e l'abbraccio per ridare voce, per gridare forte - ha detto un'attivista al microfono -. I numeri e i nomi che non dimenticheremo sono quelli di tutti: trans, sex worker, povere, senza documenti e senza nome. Per loro - ha proseguito - saremo in ascolto in ogni città, provincia e paese. Continueremo ogni giorno la ricerca dei loro nomi e delle loro voci. Siamo e saremo accoglienza della loro esperienza in vita - ha aggiunto - e della fatica di chi lottava e non ce l'ha fatta. Gridiamo forti i loro nomi che risuonano come i nostri, gridiamo che non dimenticheremo nessuno". Tra i cori anche molti in ricordo delle donne morte dopo le proteste in Iran. (Rer)