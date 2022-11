Municipio Roma X: Ieva (M5s), a piazza Capelvenere apre impresa dopo progetto Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si alza oggi la prima serranda di attività imprenditoriale di piazza, dopo l'avvio del progetto dell'amministrazione Raggi che ha l'obiettivo di ridare dignità alle periferie della città, un progetto che prevede l'opportunità di riutilizzare gli immobili chiusi con canoni agevolati. Lo riferisce in una nota il capogruppo del M5s al Municipio Roma X, Alessandro Ieva. "Questa mattina ho partecipato con piacere all'inaugurazione di una nuova attività insieme a Virginia Raggi, Federica Angeli e Giulia Lupo, con la speranza di vedere aggiungersi altre aperture di attività commerciali e non solo commerciali - aggiunge -. In questi anni abbiamo lavorato con grande impegno per ridare a questa piazza dignità e decoro partendo dalla rimozione dell'edicola abbandonata e pericolosa, dalla sistemazione dei marmi e della pavimentazione, dal verde agli elementi di arredo. C'è ancora molto da fare ma vedere le serrande alzarsi è già motivo di orgoglio, per il lavoro che abbiamo svolto. 'Assistenza viva Roma decimo' fornisce servizi a 360 gradi per la persona in situazione di fragilità ed emergenza. A questa Associazione di Promozione Sociale facciamo dunque i nostri migliori auguri, per la determinazione e il coraggio avuto di investire nel progetto di rilancio di piazza Capelvenere. Con l'auspicio che seguano altre aperture e con la speranza che il Municipio X supporti, a favore non solo del rinascimento di Largo Capelvenere ma dell'intera nostra collettività". (Com)