Difesa: sottosegretario Perego plaude intervento soccorso Nave Borsini a petroliera nel Golfo di Guinea

- Il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha espresso le sue congratulazioni alla Nave Borsini della Marina militare attualmente impegnata nel Golfo di Guinea per l'operazione Gabinia, intervenuta in soccorso della petroliera B. Ocean (battente bandiera delle Isole Marshall) rimasta alla deriva, a circa 300 miglia dalla costa, per problemi tecnici ai motori dopo essere stata attaccata da un gruppo di pirati. “Congratulazioni a Nave Borsini della Marina militare impegnata nel Golfo di Guinea per l’Operazione Gabinia, intervenuta ieri in soccorso della petroliera B. Ocean attaccata da un gruppo di pirati”, ha dichiarato il sottosegretario Perego in una nota sul suo profilo Twitter, nel quale ha ricordato l’impegno della Marina Militare a protezione di interessi nazionali e sicurezza dei traffici mercantili.(Res)