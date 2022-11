Legge Bilancio: attesa lunedì alla Camera, stop Imu per case occupate e Tav tra le novità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di Bilancio è attesa ufficialmente alla Camera lunedì 28 novembre. Secondo quanto si apprende, l’ultima bozza diffusa – contenente 155 articoli – rappresenta il 95 per cento del testo definitivo. Tra le principali novità, l’esenzione dall’Imu per “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”. Viene poi istituita “senza oneri a carico della finanza pubblica” la Cabina di regia per la determinazione dei Livelli essenziali di prestazione (Lep), ai fini del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. “La Cabina di regia – si legge nella bozza – è presieduta dal ministro delegato per gli Affari regionali e le Autonomie e a essa partecipano il ministro delegato per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, il ministro delegato per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, il ministro dell’Economia e delle Finanze, i ministri competenti per le materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il presidente della Conferenza delle Regioni, il presidente dell’Upi e il presidente dell’Anci, o loro delegati”. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, “predispone uno o più schemi di decreto del presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati i Lep e i correlati costi e fabbisogni standard”. (segue) (Rin)