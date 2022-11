Legge Bilancio: attesa lunedì alla Camera, stop Imu per case occupate e Tav tra le novità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le infrastrutture, il collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente ed opere connesse viene definita un’opera “prioritaria e di preminente interesse nazionale”. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società Stretto di Messina, “Rete ferroviaria italiana e Anas sono autorizzate – si legge nella bozza – proporzionalmente alla quota di partecipazione, a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all’importo complessivamente non superiore a 50.000.000 euro”. Inoltre, entro il 31 marzo anno 2023, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, è autorizzato l’avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo dell’intervento “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera”. Viene in tale ambito autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro per l’anno 2025 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 al fine di “consentire l’accesso ai contributi da parte dell’Unione europea delle opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione”. (segue) (Rin)