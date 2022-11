Legge Bilancio: attesa lunedì alla Camera, stop Imu per case occupate e Tav tra le novità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte delle politiche sociali, a decorrere dal primo gennaio 2023 per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi dell’Assegno unico universale sono incrementati del cinquanta per cento. “Tale incremento viene riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di Isee fino a 40.000 euro”. Il congedo parentale, invece, viene esteso “per la madre lavoratrice, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione”. Infine, è in corso di valutazione la proroga al 31 dicembre 2023 del termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina. “La dotazione del Fondo di garanzia è incrementata di 800 milioni di euro per l’anno 2023”. (Rin)