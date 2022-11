Clima: Bonessio (Ev), risolvere crisi energetica e affermare giustizia ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambiamento climatico "è la più grave e devastante emergenza planetaria del nostro tempo che possiamo combattere promuovendo il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino di Europa verde, Ferdinando Bonessio. "La tropicalizzazione del clima, distruttiva conseguenza dell'azione dell'uomo sugli eco-sistemi, ha generato la categoria dei profughi ambientali determinando l'esodo di intere popolazioni, spesso già in fuga da eventi bellici o crisi economiche - aggiunge -. Permettere ai cittadini di ogni classe sociale e alle aziende di autoprodursi l'energia liberandoli dalla schiavitù dei costi delle bollette energetiche, significa anche disinnescare focolai di guerra a livello mondiale che spesso sono causati dall'esigenza di accaparrarsi il controllo di risorse naturali destinate comunque ad esaurirsi. Le nazioni ricche, industrializzate ed energivore smetterebbero di depredare delle risorse primarie i paesi del sud del mondo". (segue) (Com)