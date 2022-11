Clima: Bonessio (Ev), risolvere crisi energetica e affermare giustizia ambientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo ad Assisi all'Assemblea nazionale degli enti locali per la pace e diritti umani coordinata da Flavio Lotti e dove ha portato i saluti del sindaco Gualtieri, Bonessio ha spiegato: "Si potrebbe perseguire una convivenza civile e pacifica dei popoli abolendo la guerra come metodo per la soluzione dei contenziosi e delle crisi sociali. Lo sviluppo locale di fonti di produzione di energia rinnovabile rappresenterebbe un'opera concreta per combattere l'aumento dei costi delle utenze energetiche e avere risorse disponibili per finanziare politiche di inclusione e di assistenza contro l'emarginazione. Dobbiamo essere consapevoli che proseguire nell'estrazione di fonti fossili aumenta le cause dei cambiamenti climatici e genera pericolose crisi internazionali. Risorse come il sole, il vento e il calore della terra sono a disposizione di tutti e non possono essere oggetto di speculazioni finanziarie come invece avviene per gli extraprofitti su gas, petrolio e carbone ad esclusivo appannaggio delle solite multinazionali". (segue) (Com)