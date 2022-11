Cina: allentate alcune restrizioni anti-Covid nello Xinjiang dopo le proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dello Xinjiang, in Cina, hanno allentato alcune restrizioni anti-Covid in vigore nella capitale Urumqi dopo le proteste scoppiate la scorsa notte nella provincia occidentale a maggioranza musulmana e turcofona, già nota alle cronache internazionali per la repressione della comunità uigura. Lo ha comunicato il governo locale, annunciando che la diffusione del coronavirus nella comunità è stata fermata e che tutte le persone contagiate sono già sotto monitoraggio. Un annuncio che è stato accolto con scetticismo e sarcasmo sul social network Weibo. Sugli stessi social hanno preso a circolare da ieri sera video che mostrano duri scontri nella capitale provinciale Urumqi tra forze di sicurezza e manifestanti che chiedono con forza “la fine del lockdown”. (segue) (Cip)