Cina: allentate alcune restrizioni anti-Covid nello Xinjiang dopo le proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad accendere le proteste è stato l’incendio (forse causato da un guasto elettrico) nel quale giovedì 24 novembre hanno perso la vita dieci persone costrette forzosamente all’isolamento all’interno di un complesso residenziale. L’episodio, dai contorni ancora poco chiari, ha sollevato polemiche anche sui social media e ieri le autorità di Urumqi hanno diramato un raro comunicato di scuse, nel quale promettono di punire chiunque non abbia fatto il proprio dovere. Questo, tuttavia, non è bastato a scoraggiare i residenti che ieri sera sono scesi in strada, la maggior parte con il volto coperto da mascherine, intonando cori e rompendo una barriera protettiva eretta dalle forze di sicurezza. (segue) (Cip)