Cina: allentate alcune restrizioni anti-Covid nello Xinjiang dopo le proteste (3)

- Uno dei video mostra anche un gruppo di manifestanti all’esterno di un edificio governativo. La notizia dei disordini non figura questa mattina sui media locali, ma ha aggirato il rigido sistema censorio cinese grazie ai social network. Le proteste nello Xinjiang potrebbero riaccendere anche le rivendicazioni della comunità uigura, contro la quale – secondo numerose organizzazioni internazionali – il governo cinese avrebbe commesso abusi dei diritti umani. In Cina, inoltre, la politica “zero-Covid” ha già alimentato focolai di tensione in altre aree come Zhengzhou, dove in settimana centinaia di dipendenti dello stabilimento Foxconn – dove viene prodotto il 70 per cento degli iPhone a livello globale – hanno protestato perché costretti ad alloggiare in dormitori assieme a lavoratori positivi al coronavirus. (Cip)