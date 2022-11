© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo la grande difficoltà della prima mattinata, adesso con la Protezione civile si sta lavorando per delimitare la zona rossa, cercare gli ultimi dispersi non identificati e mettere in sicurezza le persone colpite dal crollo”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ai microfoni di Rainews24, a proposito della situazione ad Ischia. (Rin)