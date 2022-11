Roma: striscione al corteo delle donne "Meloni vattene", attiviste prendono distanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno striscione rosso con su la scritta "Meloni vattene" chiudeva in piazza della Repubblica il corteo della rete di associazioni "Non una di meno" che si sta svolgendo a Roma. Lo striscione, esposto in segno di protesta contro il presidente del consiglio Giorgia Meloni, è stato sventolato da un gruppo di manifestanti che - secondo alcune attiviste della rete - non sarebbero autorizzati. "Si sono accodati dietro al corteo ma non sono con noi, stiamo cercando di fare da spartiacque per dividerli dalla manifestazione", ha spiegato una rappresentante dell'organizzazione che ha indetto la manifestazione nazionale. (Rer)