Ucraina: Zelensky, nostra iniziativa per il grano sottolinea importanza della sicurezza alimentare

- Si è tenuto oggi il vertice di fondazione della nuova iniziativa umanitaria Grain From Ukraine, che sottolinea l'importanza della sicurezza alimentare e il ruolo dell'Ucraina nel garantire tale sicurezza. Lo ha detto il presidente ucraini Volodymyr Zelensky attraverso Telegram. “Abbiamo in programma di inviare almeno 60 navi dai porti ucraini nei Paesi più colpiti dalla crisi alimentare e bisognosi di aiuti urgenti. Questi sono Paesi come Etiopia, Sudan, Sud Sudan, Somalia, Congo, Kenya, Yemen e altri. Abbiamo già risultati significativi nell'ambito della cooperazione con il Programma alimentare delle Nazioni Unite, ma possiamo fare di più”, ha detto Zelensky.(Kiu)