Turchia: Farnesina conferma notizia fermo donna italiana a Istanbul dopo manifestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha confermato che una donna italiana è stata fermata ed è attualmente trattenuta dalle forze dell’ordine della Turchia a Istanbul dopo aver preso parte ieri a una manifestazione organizzata nella metropoli turca in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Secondo quanto riferito dalla Farnesina, il consolato a Istanbul e l’ambasciata d’Italia ad Ankara stanno seguendo con attenzione il caso e sono in contatto con il padre della donna e con le autorità competenti. A denunciare inizialmente il fermo della donna italiana era stata l'associazione turca di attiviste Mor Dayanisma, secondo cui anche una donna dell'Azerbaigian è stata trattenuta dopo aver partecipato alla manifestazione. Ieri la polizia turca ha compiuto diversi fermi nei confronti dei partecipanti a una manifestazione organizzata in piazza Taksim a Istanbul. (Res)