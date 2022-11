Milano: De Corato su M4, Sala ha tagliato il nastro ma dimentica progetto ideato da Giunta Albertini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi, dopo 16 anni, finalmente la nuova M4 ha aperto i battenti, dopo tantissimi anni di distanza dalla gara per l'affidamento della nuova linea della metropolitana, bandita nel giugno 2006, quando a Milano governava il centrodestra. Fu proprio Gabriele Albertini a volerne la realizzazione ed a farla inserire nella Finanziaria di governo e, se non fosse stato per lui, oggi non saremmo arrivati a questo importante risultato per tutta la città di Milano. Nella giornata odierna, invece, Sala ed i suoi hanno pensato solamente a tagliare il nastro rosso ed organizzare feste in città, prendendosi meriti di un progetto che era stato fortemente voluto, ideato, avviato, finanziato e progettato dalle Giunte di centrodestra, con Albertini sindaco e proseguita, successivamente, dalle altre”. Lo dichiara l'Onorevole di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, commentando l'inaugurazione della nuova linea blu M4.(Com)