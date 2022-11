Scuola: Fd'I Campidoglio, dopo Tar adeguare subito servizi disabili in paritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La sentenza del Tar che ha condannato Roma Capitale sul regolamento per l'assistenza agli alunni disabili nelle scuole paritarie "non fa altro che ribadire un comportamento inaccettabile dell'amministrazione comunale che ha riservato di fatto solo agli studenti disabili delle le scuole comunali o statali un servizio dovuto a tutti e imprescindibile per frequentare la scuola. Una grave discriminazione all' interno del sistema scolastico pubblico che come Fratelli d'Italia avevano già denunciato astendoci nel momento della votazione del regolamento". È quanto si legge in una nota del gruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio e di Fd'I della provincia di Roma. "Al di là delle motivazioni di natura tecnico-giuridica ancora una volta è emesso che per la tutela dei più fragili le famiglie hanno dovuto ricorrere alla Magistratura per ribadire i propri diritti proprio verso un'amministrazione che da sempre si erge a paladina della difesa dei diritti stessi - prosegue la nota -. Ci aspettiamo ora che il Comune di Roma, e in particolare l'Assessorato alla scuola capitolino, amplino in tempi celeri il regolamento ed assicurino il fondamentale servizio Oepac a tutti gli alunni e alle loro famiglie". (Com)