Difesa: Perego, ulteriore passo in avanti per modernizzazione Marina militare grazie a Fincantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un giorno molto importante per questo straordinario territorio e per l'Italia, per l'industria nazionale e per le piccole e medie imprese, sia in termini di occupazione che di investimenti. “Grazie a Fincantieri e alle aziende collegate per il grande valore tecnico e innovativo che oggi fanno compiere al sistema Difesa un ulteriore passo in avanti nel processo di modernizzazione delle linee operative delle unità della Marina militare". Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, in occasione del varo del quinto Pattugliatore polivalente d'altura (Ppa) "Marcantonio Colonna", presso lo stabilimento di Riva Trigoso (Genova). "Fare dei passi in avanti in dimensioni strategiche come questa per la difesa e la sicurezza nazionale, significa fare dei passi in avanti per la nostra Patria e per i nostri cittadini", ha aggiunto Perego. (Rin)