Lazio: Maselli (Fd'I), Ater svende patrimonio, pronto a ricorso a Corte dei conti

- L'assessore regionale alle politiche abitative e all'urbanistica della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, insieme al commissario dell'Ater di Roma Eribrando Guerritore "sta procedendo alla vendita, anzi alla svendita, della storica sede di Lungotevere Tor di Nona, in pieno centro storico" e pertanto "se necessario sono pronto a ricorrere alla Corte dei Conti". Lo dichiara in una nota il consigliere di Fd'I alla Regione Lazio, Massimiliano Maselli. "La giunta regionale - spiega Maselli - dopo essersi sbarazzata, con la decisione di commissariare l'azienda, del Cda e in particolare di coloro contrari alla vendita per trattativa privata della sede, non ha infatti nessuna intenzione di sospendere la vendita. Torno a ripetere che sarebbe servito attivare una procedura ad evidenza pubblica unico modo per consentire all'ente pubblico di scegliere la controparte di un contratto nel rispetto dei principi cardini della pubblica amministrazione quale economicità, trasparenza, pubblicità, economicità e soprattutto per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Al contrario la procedura privata che si sta portando avanti potrebbe configurare un gravissimo danno economico per l'azienda oltre ad un possibile danno erariale. Ma di fronte a tanta ostinazione non pensino di passarla liscia. Vigilerò attentamente, pronto se necessario a ricorrere alla Corte dei conti". (Com)