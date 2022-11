Energia: ad A2A il Premio Speciale per l'Integrated Reporting nella 58° edizione dell’Oscar di Bilanci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A2A ha vinto il Premio Speciale per l'Integrated Reporting nella 58° edizione dell’Oscar di Bilancio, l’iniziativa nazionale promossa da FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, Borsa Italiana e Università Bocconi che premia l’impegno delle aziende in termini di rendicontazione del proprio operato e condivisione con gli stakeholder. A2A si è distinta tra le oltre 300 candidature per il valore della propria Dichiarazione non finanziaria. Le motivazioni alla base del premio riconosciuto al Gruppo sono legate all’aver realizzato un report integrato compiuto e maturo, che testimonia anche il continuo sforzo di miglioramento in questo campo da parte dell’azienda. Completo, ricco di informazioni, ma con una grande leggibilità e facilità di collegamento anche di carattere ipertestuale. La connettività tra i diversi strati di indicatori viene esaltata all’interno del documento, anche tramite l’adozione di un approccio integrato, un documento allegato e strumenti multimediali e interattivi, venendo così a creare un dialogo tra informazioni presenti nel report e quelle online. Da sottolineare anche l’attenzione all’illustrazione delle strategie, dei rischi e delle opportunità. Scelte grafiche gradevoli. Il premio è stato ritirato da Carlotta Ventura, Direttore Communication, Sustainability and Regional Affairs di A2A, che ha dichiarato: “L’Oscar di Bilancio è un riconoscimento importante, siamo soddisfatti che sia stata premiata la capacità di A2A di saper realizzare un documento integrato utile per comunicare il nostro purpose, la strategia e la potenzialità del nostro modello di business nel creare valore a tutti gli stakeholder”. (Com)