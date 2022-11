Droga: a Milano la polizia arresta sei persone per spaccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato ha arrestato cinque persone nel corso della settimana: gli Agenti della 6a Sezione "Contrasto al crimine diffuso" della Squadra Mobile in Via Panfilo Castaldi hanno arrestato un rider italiano di 46 anni, con precedenti penali specifici, per la vendita di una dose di cocaina a un 30enne. Gli Agenti, poco prima della mezzanotte, hanno notato il rider a bordo di uno scooter che, dopo essersi fermato, ha incontrato il giovane. Il fattorino sin da subito ha assunto un atteggiamento sospetto guardandosi sempre intorno prima di scambiarsi con lui del materiale e separarsi. I poliziotti li hanno, quindi, fermati: l'acquirente, segnalato in Prefettura, ha dichiarato di aver acquistato poco prima una dose di cocaina pagando la somma di 80 euro. Il fattorino, trovato in possesso di ulteriori 7 dosi di cocaina del peso di 8,1 grammi e della somma di 85 euro, è stato arrestato e giudicato per direttissima. I poliziotti della Squadra Mobile, impegnati in servizi contro furti negli esercizi commerciali, hanno notato un ragazzo che si aggirava con fare sospetto tra le vetrine dei negozi di corso Europa. Dopo essere entrato all'interno di un negozio ed aver preso dagli scaffali diverse paia di pantaloni, ha estratto dal suo zaino alcuni fogli di alluminio. Il ladro ha quindi messo la merce nel suo zaino ed è uscito di corsa dal negozio senza destare sospetto perché non si sono attivate le barriere antitaccheggio. Gli Agenti lo hanno quindi fermato ed hanno accertato che il giovane cubano di 26 anni aveva avvolto con i fogli di alluminio le placche antitaccheggio poste sui capi di abbigliamento e che il suo zaino era schermato. All'interno dello zaino aveva anche un paio di occhiali da sole dal valore di circa 400 euro con ancora apposta la placca antitaccheggio. La merce è stata restituita al commerciante e il ragazzo è stato giudicato per direttissima. (segue) (Com)