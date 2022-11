Droga: a Milano la polizia arresta sei persone per spaccio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sera in via Torino, invece, i poliziotti della Sesta Sezione della Squadra Mobile hanno arrestato per furto aggravato in concorso un cittadino marocchino di 34 anni e un cittadino algerino di 20, entrambi con precedenti di polizia, per aver asportato una bicicletta elettrica del valore di 1.100 euro a un rider. Gli agenti hanno notato i due che, nei pressi di piazza San Babila, si avvicinavano alle auto e ai furgoni in sosta guardando insistentemente all'interno. Giunti in Corso Vittorio Emanuele II, i due giovani hanno visto un rider che era sceso dalla bicicletta per ritirare un ordine all'interno di un locale. Approfittando del momento, hanno preso la bici e si sono allontanati ma sono stati bloccati subito dopo: giudicati per direttissima, la bici è stata restituita al rider. I poliziotti della Squadra Mobile, infine, hanno arrestato un 28enne marocchino per aver venduto dell'hashish a un 53 enne italiano dinanzi a una scuola elementare in via Montegani. Gli agenti lo avevano visto entrava all'interno dei giardini pubblici e avvicinarsi a un gruppo di persone: dopo dopo aver consegnato a uno di loro una banconota, ha ricevuto un pezzo di hashish che il 28enne aveva prelevato dal suo giubbotto. I due sono stati quindi fermati e l'acquirente, segnalato in Prefettura, ha dichiarato di averlo acquistato per 5 euro. L'arrestato, trovato in possesso di altri 16 grammi di hashish, è stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di San Vittore. (Com)