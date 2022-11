Lombardia 2023: Ascani (Pd), Renzi invece di insultare prenda atto che aiuta la destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La fissazione di Renzi e dei suoi per quello che fa il Pd è quasi commovente. Non passa giorno senza un tweet o una dichiarazione, che vanno dai consigli non richiesti agli insulti. In questo caso è chiaro che i sondaggi sulla perdente corsa in solitaria in Lombardia sono la vera ragione di certe uscite. Ma il cosiddetto Terzo Polo dovrà prima o poi prendere atto che il Pd ha come obiettivo battere la destra e che quindi allargare le alleanze, laddove si possono far convergere i programmi, è per noi un dovere e una responsabilità. Soprattutto in una Regione nella quale la destra, che è al governo da decenni, si è finalmente divisa. Se altri preferiscono aiutarla a vincere sono liberi di farlo. Non vengano però a dar lezioni a noi”. Lo dichiara in una nota Anna Ascani, vicepresidente del Partito Democratico.(Com)